Глава Башкирии заявил, что республики выполняет задачи перед ФК «Уфа»

Радий Хабиров высказался о том, как Башкирия помогает ФК «Уфа».

Футбольный клуб «Уфа» после вылета из РПЛ покинули многие игроки основного состава. Несмотря на то, что команда «провалилась» в лигу ниже уровнем, сейчас клуб и там находится в самом низу турнирной таблицы.

Во время интервью для госСМИ Радий Хабиров заявил, что республика выполняет все обязательства перед футбольным клубом со своей стороны.

- Вы мне предлагаете самому бутсы надеть и играть вместо них? Пусть играют. Моя задача какая? В бюджете я деньги заложил. Внебюджетные деньги будут поступать. Что от меня нужно? – риторически вопрошает Хабиров.

Также глава республики намекнул, что финансирование клуба может увеличиться после того, как команда вновь окажется в РПЛ.