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НовостиОбщество22 декабря 2022 16:22

Хабиров призвал не устраивать травлю противников СВО

А людей, которые ее не поддерживают, он призвал «не бить в спину» своей стране
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал не устраивать травлю противников специальной военной операции. Своим мнение о несогласных руководитель республики поделился в ходе интервью главам государственных СМИ.

По словам Хабирова, в непростое для страны время ей не стоит «бить в спину». То, что в республике есть люди, которые не согласны с проведение СВО, глава Башкирии охарактеризовал «недоработкой» властей региона. Однако он отметил, что граждан поддерживают спецоперацию в Башкирии все же больше, чем тех, кто высказывается против нее.