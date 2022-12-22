Хабиров призвал не устраивать травлю противников СВО

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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал не устраивать травлю противников специальной военной операции. Своим мнение о несогласных руководитель республики поделился в ходе интервью главам государственных СМИ.

По словам Хабирова, в непростое для страны время ей не стоит «бить в спину». То, что в республике есть люди, которые не согласны с проведение СВО, глава Башкирии охарактеризовал «недоработкой» властей региона. Однако он отметил, что граждан поддерживают спецоперацию в Башкирии все же больше, чем тех, кто высказывается против нее.