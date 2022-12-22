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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал базовые проблемы с общественным транспортом в Уфе: регулярность маршрутов и культура водителей, а также организация рейсов до новых микрорайонов. Об этом он сказал на интервью с журналистами госСМИ 22 декабря.

По словам руководителя региона, озвученные проблемы будут решаться совместной работой как «Башавтотрансом», так и с частными перевозчиками.

– Я за то, чтобы они [частные перевозчики] безусловно были. Но я за то, чтобы они работали так, чтобы не было нареканий. До сих пор ряд частных перевозчиков не принимают карту «Алга» […], потому что им наличка нужна. Второе – надо работать над покупкой автобусов. Наша задача – основным маршрутам поставить большие автобусы, – сказал Хабиров.

Он добавил, что Уфа также работает над решением проблем со старыми трамваями, которые планируется заменить на новые.