Хабиров: реконструкция памятника Салавату Юлаеву не будет завершена к юбилею Уфы

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что реконструкция памятника Салавату Юлаеву не будет завершена к юбилею Уфы в 2024 году. Этим руководитель региона поделился в большом интервью на телеканале БСТ.

– В марте 2023 года мы только получим проект с экспертизой. Потом его снять, поставить, накрыть. Чего, на мой взгляд, нельзя делать: вот эти вещи нельзя гнать, не подводить под ту или иную дату, – отметил Радий Хабиров.

В ходе сегодняшнего интервью Хабиров также высказался о персональных санкциях, которые против него ввели США, Канада и Великобритания.