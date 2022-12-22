Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о персональных санкциях против него

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Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о персональных санкциях, которые против него ввели США, Канада и Великобритания. Он затронул эту тему в ходе интервью с руководителями государственных СМИ 22 декабря.

– Персональные санкции бьют по тем, у кого есть счета, активы, недвижимость за рубежом. Ничего подобного у меня нет. Поэтому я на эти санкции смотрю с иронией и недоумением, – сказал руководитель региона.

Он отметил, что недавно «выдержал самый настоящий информационный вброс» против него из-за включения в санкционный список США. По словам чиновника, «Центр информационно-психологических операций Украины начал распространять информацию», что сейчас он «запляшет», потому что все его счета будут арестованы. Хабиров заверил, что «там прекрасно знают», что никаких зарубежных активов у него нет.