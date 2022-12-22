Хабиров раскрыл главное качество жителей Башкирии

Радий Хабиров заявил, что главное качество жителей Башкирии – способность объединяться.

В Башкирии, как и в любом другом регионе, возникают разногласия между разными категориями граждан. Но перед лицом трудностей, по мнению Хабирова, люди объединились. Радий Хабиров считает, что это – главное качество жителей региона.

- У нас стало меньше разногласий. Мы задумались, какая у нас страна. Начали понимать, какие у нас люди, - сказал Хабиров в интервью госСМИ.

Также глава республики обратил внимание, что старшее поколение часто ругает молодых.

- А сегодня посмотрите на этих мальчишек 20 лет - они и в танках горят, и в атаку идут! – отметил Хабиров.