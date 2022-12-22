Радий Хабиров оценил работу управленческой команды Башкирии

Фото: телеканал БСТ

Глава Башкирии в прямом эфире заявил, что невысоко оценивает работу «башкир с папочками».

Сегодня, 22 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью государственным СМИ, где в прямо эфире заявил, что невысоко оценил работу некоторых членов управляющей команды. Речь шла об эффективности работы представителей региона в Москве. Те чиновники и депутаты, кто должен «выбивать» федеральное финансирование, он ранее называл «условными башкирами с папочками».

По словам Хабирова, в работе с федеральным центром он хотел бы увидеть больше активности. Его попросили дать оценку управленческой команде в этом направлении.

- Невысоко ценю. Я сегодня могу точно сказать слова благодарности Лилии Гумеровой. Она наш сенатор, председатель комитета по науке, образованию и культуре. Лилия Салаватовна оказывает Башкортостану большую помощь. Благодаря ей мы понимаем, на что делать акцент, как участвовать в проектах и реализовывать их. Она нас всегда поторапливает. У нас крепкий депутатский состав в Госдуме. Люди, мне кажется, только входят и вошли в дела, но кто-то лучше, кто-то хуже, - отметил Хабиров.

Так же он подчеркнул, что требователен к себе и того же требует от других.