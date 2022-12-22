Радий Хабиров назвал главное событие 2022 года в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал одним из главных событий 2022 года в республике сплоченность местных жителей. Об этом он сказал в ходе интервью с руководителями государственных СМИ.

– Я всегда работал над тем, чтобы наша республика была единой, жители уважали друг друга и у них были единые ценности. Мне кажется, в этом году такой момент настал, – отметил руководитель региона.

Самой своей главной задачей чиновник назвал поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей.

Напомним, на том же интервью Хабиров рассказал, чего боится больше всего, и прокомментировал слухи о своей отставке.