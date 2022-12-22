Радий Хабиров рассказал, откуда он и его команда берут силы для работы

Радий Хабиров заявил, что он и его команда берет силы от ответственности.

Во время интервью с представителями госСМИ Башкирии Радий Хабиров заговорил о том, что дает ему и его команде силы для дальнейшей работы в непростых условиях. Оказалось, что чиновникам дает мотивацию ответственность.

- Еще будучи мальчишкой, я боялся подвести родителей. Сейчас я боюсь подвести людей, которые мне доверяют. Я своим именем дорожу. Не хочу, чтобы моим детям и супруге было стыдно за меня, - заявил Хабиров.

Также глава республики отметил, что у многих его коллег-чиновников похожее отношение к ответственности.