Глава Башкирии Хабиров рассказал, чего боится больше всего

Фото: скриншот видеотрансляции телеканала БСТ

Радий Хабиров в интервью государственным СМИ откровенно рассказал, чего боится, находясь на посту главы Башкирии.

Сегодня, 22 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью государственным СМИ. В беседе с главными редакторами, которая транслируется в прямом эфире, он откровенно признался, чего на самом деле боится.

- Я с детства боялся, когда мальчишкой был, родителей подвести. Чтобы им не стыдно было. А сейчас я боюсь подвести свое имя, я уважаю свое имя. Соответственно, я боюсь, что мои детям будут говорить: у тебя отец такой-то. Или если супруга не будет гордиться мной. Это самый главный мой источник энергии, нет других. Мне кажется, что у многих людей, кто работает на государство, главный источник энергии – это ответственность, - подчеркнул Хабиров.