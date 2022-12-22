Хабиров опроверг информацию о своей отставке и переезде в ДНР

Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг информацию об отставке и переезде в ДНР.

Осенью 2022 года в сети появилась информация о том, что Радий Хабиров вскоре переедет на работу в ДНР. История подогревается дружбой Хабирова и главы Донецкой народной республики Денисом Пушилным. 22 декабря глава республики высказался об этом. По факту, он не стал отрицать информацию об отъезде или подтверждать ее.

- Я на службе. Я избран людьми. Но если мне руководство скажет: «Радий Фаритович, работайте там» - я пойду работать. Вы понимаете. Это не военная служба, а гражданская. Здесь точно такие же каноны поведения. Поэтому напоминаю, что срок моих полномочий истекает в 2024 году. Там видно будет, - сказал глава Башкирии в прямом эфире.