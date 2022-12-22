Уфимцы украли 120 литров пива из KFC

Двое уфимцев украли 120 литров пива из подсобки ресторана KFC рядом с аграрным университетом.

Необычная история приключилась в центре Уфы в конце декабря. Двое друзей каким-то образом пробрались в склад-пристрой ресторана KFC и начали воровать оттуда пиво. В первый день они стащили четыре двадцатилитровые кеги, а на следующий день еще пять (правда три из них оказались пустыми). «Mash Batash» сообщает, что всего воришкам удалось похитить 120 литров пенного напитка.

Разумеется, что вскоре похитителей пива поймали полицейские. Общий ущерб от их действий составил 53 тысячи рублей. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что мужчины уже признали свою вину.