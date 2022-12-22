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НовостиОбщество22 декабря 2022 13:01

Гриппом и ОРВИ в Башкирии болеет каждый десятый школьник

Больше всего вирус поразил учащихся в столице республики Уфе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Гриппом и ОРВИ в Башкирии сейчас болеет каждый десятый школьник: 46 тыс. из 509 тыс. учащихся

Гриппом и ОРВИ в Башкирии сейчас болеет каждый десятый школьник: 46 тыс. из 509 тыс. учащихся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гриппом и ОРВИ в Башкирии сейчас болеет каждый десятый школьник: 46 тыс. из 509 тыс. учащихся. Об этом на пресс-конференции «Башинформа» 22 декабря сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Больше всего сезонный вирус поразил школьников из Уфы. Здесь, конечно, и контактов больше, и в транспорте общественном они чаще передвигаются, чем мальчишки и девчонки в районах и на селе, – рассказал глава ведомства.

Напомним, в начале недели башкирский Роспотребнадзор сообщил, что на карантин из-за ОРВИ в республике закрыты 158 классов в 50 школах. Министр образования региона рекомендовал образовательным учреждениям соблюдать масочный режим.