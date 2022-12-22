Суд в Башкирии взыскал 30 тыс. рублей с владельца собаки, покусавшей 10-летнюю девочку

В Баймакском районе Башкирии местный суд взыскал 30 тыс. рублей с владельца собаки, напавшей на 10-летнюю девочку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Баймакском районе Башкирии местный суд взыскал 30 тыс. рублей с владельца собаки, напавшей на 10-летнюю девочку. Об этом 22 декабря сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в октябре текущего года. Собака покусала девочку, когда та играла во дворе соседского дома. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Ведомство провело проверку и решило, что хозяин животного не обеспечил безопасность окружающих от своей собаки.

Прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с хозяина пса в пользу ребенку компенсацию морального вреда. Инстанция согласилась с доводами правоохранительного органа и обязала ответчика выплатить 30 тыс. рублей.