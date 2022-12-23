Статистики назвали продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю

За неделю в Башкирии на 6-6,8% подорожали морковь и огурцы – до 27,5 и 158 рублей за килограмм соответственно Фото: Александр КАТЕРУША

За неделю в Башкирии на 6-6,8% подорожали морковь и огурцы – до 27,5 и 158 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщили аналитики Башстата, сравнившие цены в магазинах за 12 и 19 декабря.

Согласно отчету статистиков, в стоимости также выросли лук (на 5,7% – до 29 руб. за кг), черный чай (на 5,3% – до 1,1 тыс. руб.), макароны (на 5% – до 79,5 руб.), свекла (на 3,8% – до 28,5 руб.), свежая капуста (на 3,6% – до 19 руб.), овощные консервы для детского питания (на 3,4% – до 611 руб.) и вермишель (на 2,5% – до 83 руб.).

Существенно подешевевших за неделю продуктов практически нет. Можно отметить разве что сахар и печенье, которые упали в цене на 2,7-2,8%, – до 60 и 202 рублей соответственно.

Ранее Башстат рассказал, что за 2022 год цены на продовольствие в Башкирии повысились на 11,2%.