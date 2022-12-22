Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 17:19

В Башкирии к 2030 году построят 50 индустриальных молочных ферм

Предполагается, что сельхозпроизводителям такие предприятия добавят 500 млн рублей выручки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии к 2030 году необходимо построить 50 индустриальных молочных ферм

В Башкирии к 2030 году необходимо построить 50 индустриальных молочных ферм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии к 2030 году необходимо построить 50 индустриальных молочных ферм. Сельхозпредприятиях нужно приступить к их планированию в ближайшие годы. Об этом на семинаре по развитию животноводства в Мелеузовском районе 22 декабря сказал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

По словам чиновника, точки строительства предприятий, скорее всего, будут определены в 2023 году. Он подчеркнул, что срок окупаемости стандартной индустриальной фермы составляет 8 лет, а при грамотном использовании государственных мер поддержки – 6.

Модель стандартной индустриальной молочной фермы рассчитана на 1200 коров. Предполагается, что сельхозпроизводителям такие предприятия добавят 500 млн рублей выручки. Для хозяйства, работающего на 5-6 тыс. гектарах земли, «это будет более чем двукратное увеличение выручки», отметил Фазрахманов.