В Башкирии вынесли приговор мужчине, который два года насиловал девочку

Благовещенский районный суд Башкирии вынес приговор 41-летнему местному жителю по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благовещенский районный суд Башкирии вынес приговор 41-летнему местному жителю по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки. Мужчина растлевал малолетнюю потерпевшую на протяжении двух лет. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба инстанции.

– Подсудимый в период с 2015 по 2016 года неоднократно совершил насильственные действий сексуального характера в отношении малолетней, […] которая в силу своего психического и физического развития не понимала значение совершаемых с ней действий, в связи с чем не могла оказать активное сопротивление, – передали в суде.

Девочка несколько лет умалчивала о произошедшем. Впоследствии она рассказала об этом своему молодому человеку.

В ходе следствия мужчина полностью признавал свою вину, а вот на суде стал отрицать. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.