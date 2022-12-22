Мэр Уфы отменил постановление о строительстве жилого дома на берегу озера Кашкадан

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил постановление, которое предусматривало строительство высотного жилого дома на берегу озера Кашкадан Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил постановление об утверждении планировки на территории парка «Кашкадан», которое предусматривало строительство высотного жилого дома на берегу одноименного озера. Подписанный сити-менеджером документ был опубликован на сайте городской администрации.

Напомним, в феврале 2015 года мэрия Уфы и компания «Телекоминвест» заключили договор аренды земли для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Жукова – как раз возле озера Кашкадан. В намеченный срок объект возведен не был, а в июне 2020 года стороны подписали новое соглашение – на этот раз на комплексное развитие территории. Оно предусматривало строительство многоэтажного дома с паркингом.

В нарушение градостроительного законодательства застройщик осваивал только 5% от площади предоставленной земли. В связи с этим прокуратура подала иск в Арбитраж республики с требованием признать сделку ничтожной. Суд занял сторону ведомства. Как следствие, и постановление о планировке, в котором фигурировал жилой дом, было отменено.