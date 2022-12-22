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НовостиОбщество22 декабря 2022 11:17

Мэр Уфы отменил постановление о строительстве жилого дома на берегу озера Кашкадан

Ранее против этой идеи выступила прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил постановление, которое предусматривало строительство высотного жилого дома на берегу озера Кашкадан

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил постановление, которое предусматривало строительство высотного жилого дома на берегу озера Кашкадан

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил постановление об утверждении планировки на территории парка «Кашкадан», которое предусматривало строительство высотного жилого дома на берегу одноименного озера. Подписанный сити-менеджером документ был опубликован на сайте городской администрации.

Напомним, в феврале 2015 года мэрия Уфы и компания «Телекоминвест» заключили договор аренды земли для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Жукова – как раз возле озера Кашкадан. В намеченный срок объект возведен не был, а в июне 2020 года стороны подписали новое соглашение – на этот раз на комплексное развитие территории. Оно предусматривало строительство многоэтажного дома с паркингом.

В нарушение градостроительного законодательства застройщик осваивал только 5% от площади предоставленной земли. В связи с этим прокуратура подала иск в Арбитраж республики с требованием признать сделку ничтожной. Суд занял сторону ведомства. Как следствие, и постановление о планировке, в котором фигурировал жилой дом, было отменено.