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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:45

Минобр Башкирии порекомендовал соблюдать масочный режим в школах

На днях стало известно, что на карантин в республике закрыли 158 классов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин порекомендовал соблюдать масочный режим в школах

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин порекомендовал соблюдать масочный режим в школах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин порекомендовал соблюдать масочный режим в школах. Об этом он сказал на пресс-конференции «Башинформа» 22 декабря.

– Здесь на предусмотрительность директора, его здравый смысл. Если школа закрыта на карантин, праздничных мероприятий внутри помещения быть не может. На улице можно, но тут нужно смотреть на погоду», – отметил чиновник.

Напомним, в Башкирию начал возвращаться масочный режим на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом – его ввели в медицинских и социальных учреждениях. В начале недели региональный Роспотребнадзор сообщил, что на карантин в республике закрыты 158 классов в 50 школах.