МЧС предупредило жителей Башкирии о ледяном дожде и ветре до 20 метров в секунду

23 декабря в Башкирии прогнозируется сильный снег, метель, ледяной дождь и ветер до 20 метров в секунду.

Завтра, 23 декабря, в Башкирии прогнозируется сильный снег, метель, ледяной дождь и ветер до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в региональном МЧС.

Как уточнили в республиканском гидрометцентре, обильные осадки налипнут на проводах и деревьях, на дорогах появятся снежные заносы и накат. Температура воздуха ночью опустится до -7,-12°, днем потеплеет до -4, +1°.

Напомним, прошедший недавно в башкирской столице ледяной дождь и последующее за ним резкое похолодание парализовало движение трамваев.