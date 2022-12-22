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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:49

Хабиров поздравил энергетиков Башкирии с их профессиональным праздником

В регионе сейчас работают 25 тыс. таких специалистов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 22 декабря поздравил энергетиков республики с их профессиональным праздником.

– Всех энергетиков с профессиональным праздником! Здоровья вам и вашим семьям, – написал руководитель региона.

По словам Хабирова, в сфере энергетики региона занято более 25 тыс. человек, с учетом смежных отраслей, напрямую от нее зависимых, – 50 тыс. Чиновник отметил, что республика будет модернизировать энергооборудование электростанций, строить новые подстанции и центры питания, а также развивать гидроэнергетику и тянуть новые электросети.