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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:42

ГИБДД Уфы предупредила о массовых проверках автобусов 23 декабря

Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
23 декабря ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов

23 декабря ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 23 декабря, ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений ПДД и повышение безопасности общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в дорожной полиции.

Особое внимание инспекторы ГИБДД будут обращать на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсового медосмотра и соблюдения ими режима труда и отдыха.