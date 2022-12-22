ГИБДД Уфы предупредила о массовых проверках автобусов 23 декабря

23 декабря ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 23 декабря, ГИБДД Уфы проведет массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений ПДД и повышение безопасности общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, – передали в дорожной полиции.

Особое внимание инспекторы ГИБДД будут обращать на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсового медосмотра и соблюдения ими режима труда и отдыха.