Минздрав назвал болезни, от которых чаще всего умирали жители Башкирии в 2022 году

Основные причины смерти: болезни системы кровообращения (39,4%) и новообразования (13,4%)

В министерстве здравоохранения Башкирии 14 октября назвали болезни, от которых чаще всего в 2022 году умирали местные жители. Статистику за январь-декабрь на оперативном совещании ведомства озвучила первый замминистра Гульнара Зиннурова.

– Основные причины смерти: болезни системы кровообращения (39,4%), новообразования (13,4%), болезни органов дыхания (7,3%), болезней органов пищеварения (6,3%) и болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (6,0%), – передала чиновница.

Ранее Росстат сообщил, что за январь-октябрь 2022 года в Башкирии скончались 40,5 тыс. человек.