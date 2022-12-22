В Башкирии водитель столкнувшегося с грузовиком ВАЗ-2114 скончался в больнице

фото: ГИБДД РБ
Водитель ВАЗ-2114, который попал в ДТП со встречным грузовиком МАЗ в Краснокамском районе Башкирии, скончался после госпитализации. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
Напомним, авария произошла на 58-м километре дороги Дюртюли-Нефтекамск. Вазовская легковушка, за рулем которой находился 21-летний житель Нефтекамска, столкнулась с грузовиком под управлением 55-летнего мужчины.
– 33-летний пассажир легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель ВАЗа был госпитализирован, позже скончался в реанимационном отделении Нефтекамской больницы, – передали в дорожной полиции.
Там со ссылкой на очевидцев добавили, что смертельное ДТП могло произойти из-за того, что погибший выехал на встречную полосу для обгона.