Владельца турфирмы и гостиницы в Башкирии обвинили в хищении 2,5 млн рублей

фото: СК РБ

Следственный комитет обвинил владельца турфирмы и гостиницы в городе Сибае в хищении 2,5 млн рублей, выделенных государством на туристический кэшбек в рамках национального проекта. Против 45-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом 22 декабря сообщили в региональных СК и МВД.

По версии следствия, с января по апрель 2022 года собственник турагенства и гостиницы «Алтынай» использовал для хищения денег банковский счета и реквизиты 14 человек, которые предоставили ему данные за вознаграждение. На них обвиняемый оформлял туристические путевки в гостиницу, оплачивая их самостоятельно – деньги просто перетекали из одного подконтрольного счета на другой. По документам люди неоднократно покупали путевки, но никто из них даже не знал об этом. Стоимость каждого тура превышала 100 тыс. рублей.

– На основании представленных ложных сведений об оказании вышеуказанным гражданам туристических услуг в своей же гостинице на счета фиктивных постояльцев был зачислен кэшбек за участие в программе лояльности, которые были похищены обвиняемым, – передали в СК РБ.

По оперативным данным республиканского МВД, сотрудники управления экономической безопасности которого и выявили хищения, обвиняемый мог использовать счета более 60 подставных лиц и причинить ущерб бюджету в 10 млн рублей. Эту информацию сейчас проверяют следователи – пока дело было возбуждено только по факту хищения 2,4 млн рублей.

По месту жительница и в офисе фигуранта уголовного дела были проведены обыски. Правоохранительные органы изъяли у него документы, ноутбуки, телефоны и банковские карты. Предпринимателя заключили под стражу.