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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:27

24 и 25 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Горожане смогут купить свежее мясо и овощи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
24 и 25 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

24 и 25 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 и 25 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские производители будут продавать свежее мясо, овощи и другие продукты. Об этом сообщила городская администрация.

В субботу, 24 декабря, фермерские рынки будут организованы на:

– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);

– пересечении Интернациональной и Машиностроителей;

– улице Рабкоров возле домов №3, 5, 7 и 20;

– возле парка «Волна»;

– Дворце спорта;

– Дворце молодежи;

– площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 25 декабря, продолжат работать те же площадки, кроме рынка возле парка «Волна».

Ярмарки будут открыты с 09:00 до 16:00.