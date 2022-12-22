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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:03

Здание бизнес-центра напротив «Юрюзани» выставили на продажу за 195 млн рублей

Объявление появилось на сайте «Авито»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: «Авито»

фото: «Авито»

В Уфе здание бизнес-центра КПД напротив торгового центра «Юрюзань» выставили на продажу за 195 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито» неделю назад.

Здание, которое планируется продать, находится на проспекте Октября 132/3. Его общая площадь составляет 2,8 тыс. квадратных метров.

– БЦ включает в себя 5 этажей новых офисов с арендаторами и 4 помещения с отдельной входной группой и своим санузлом. В БЦ проведены все коммуникации. В данный момент все офисы сданы в аренду. Высокий спрос на помещения, – говорится в объявлении.

У здания бизнес-центра также есть охраняемая парковка и полная коммунальное обеспечение.