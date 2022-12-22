Следователи озвучили подробности отравления газом семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности отравления угарным газом семьи из пяти человек в частном доме в Уфе

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности отравления угарным газом семьи из пяти человек в частном доме в Уфе. Среди пострадавших 32-летний мужчина, две женщины 37 лет и 61 года, а также двое детей 14 и 16 лет. Правоохранительное ведомство проводит доследственную проверку.

– 37-летняя женщина потеряла сознание, а другие члены семьи также почувствовали ухудшение самочувствия, после чего мужчина обратился за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь, – передали в СК РБ.

В ведомстве подтвердили версию МЧС о том, что семья отравилась из-за промерзшего вентиляционного канала.

Напомним, инцидент произошел около семи часов утра 22 декабря в частном жилом доме по улице Большой Шелководной. Из пяти отравившихся газом человек были госпитализированы трое: это 37-летняя женщина и дети 14 и 16 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Ранее об организации проверки по факту происшествия заявила прокуратура.