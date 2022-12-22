Молодой житель Башкирии хотел воспользоваться интим-услугами и лишился денег

Молодой житель башкирского города Октябрьского хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 23,5 тыс. рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодой житель башкирского города Октябрьского хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 23,5 тыс. рублей. Об этом 22 декабря сообщило региональное МВД.

21-летний потерпевший пытался вызвать проститутку через мессенджер. Он прошел по ссылкам и сделал заявку. Через некоторое время с ним связалась девушка, представившаяся администратором. По ее просьбе молодой человек перевел 5 тыс. рублей на указанный счет. После этого собеседница перестала выходить на связь.

На следующий день парню позвонил неизвестный мужчина и под предлогом повреждения кассового аппарата из-за телефонного номера молодого человека выманил у него еще около 18,5 тысяч рублей, а затем пропал. Потерпевший понял, что его надули, и обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.