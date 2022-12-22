Температура воздуха в Башкирии поднимется до +1°

В Башкирии дневная температура воздуха в пятницу, 23 декабря, поднимется до -4, +1° Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии дневная температура воздуха в пятницу, 23 декабря, поднимется до -4, +1°. Ночью столбики термометров покажут -7,-12°. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

В конце рабочей недели в республике пройдет снег (в том числе и мокрый), местами до сильного, в отдельных районах поднимется метель. Осадки налипнут на проводах и деревьях, на дорогах возникнут снежные заносы, накат и гололедица. Южный ветер местами будет порывистым.

Сегодня, 22 декабря, днем по Башкирии пройдет небольшой снег, ветер прогнозируется умеренный. Температура воздуха днем составит -7,-12°.