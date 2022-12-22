Радий Хабиров 22 декабря даст интервью госСМИ Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 22 декабря, даст интервью государственным СМИ республики.

Руководитель региона встретится с руководителями телеканалов БСТ, ГТРК «Башкортостан» и информационным агентством «Башинформ». В ходе беседы с журналистами планируется обсудить достижения, планы на будущее и проблемы республики.

Интервью начнется в 19:00. Его покажут на телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24 и в соцсетях главы региона.

Напомним, 27 октября Радий Хабиров провел прямую линию с жителями и СМИ. Она длилась более четырех часов. Самое важное из нее мы собрали в отдельный материал.