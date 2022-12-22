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НовостиОбщество22 декабря 2022 3:32

Уфимский силач Эльбрус Нигматиуллин побил еще один рекорд

Мужчина удержал два тяжелых бревна
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: администрация Кировского района Уфы

Фото: администрация Кировского района Уфы

Силач из Уфы Эльбрус Нигматуллин установил рекорд в упражнении «хват батыра».

Эльбрус Нигматуллин – известный шоумен и силач, получивший славу во время выступлений в стронгмен (зрелищный вид спорта, в котором соревнуются в перемещении тяжелых предметов). Какое-то время Нигматуллин жил в Челябинской области, но недавно переехал в Уфу. Сейчас силач продолжает участвовать в отдельных категориях соревнований.

Так, 21 декабря Нигматуллин установил рекорд в упражнении «хват батыра». В нем спортсмену необходимо встать на середину площадку и как можно дольше удерживать в левой и правой руках тяжелые бревна. В этой позе силач простоял 60 секунд, а суммарный вес бренен был 760 кг. Рекорд зафиксировал находящийся на месте представитель федерации силачей.