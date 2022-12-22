Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе на 2023 год приняли бездефицитный бюджет. Это произошло 21 декабря на заседании Городского Совета.

Основные показатели бюджета озвучил глава Финансового управления мэрии башкирской столицы Рустем Акбашев. Они, по словам чиновника, были определены исходя из основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа, прогнозных оценок социально-экономического развития города на ближайшие три года, прогноза поступлений доходов и оценки ожидаемого исполнения бюджета за текущий год.

Прогнозируемый объем доходов бюджета города в 2023 году составляет 44 миллиарда 147 миллионов рублей, в 2024-ом – 40 миллиардов 931 миллионов рублей, в 2025-ом – 30 миллиардов 606 миллионов рублей.

Прогнозируемый объем расходов городской казны в следующем году – 44 миллиарда 147 миллионов рублей, с увеличением к утвержденному бюджету 2022 года на 7 миллиардов 71 миллион рублей. В 2024-ом – 40 миллиардов 931 миллион рублей, в 2025-ом – 30 миллиардов 606 миллионов рублей.