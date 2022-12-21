В Уфе скверу на бульваре Славы присвоили имя Мусы Гареева

Фото: gorsovet-ufa.ru

В Орджоникидзевском районе Уфы скверу на бульваре Славы присвоили советского военного летчика, дважды Героя Советского Союза, полковника, участника Великой Отечественной войны Мусы Гареева. Решение об этом было принято сегодня, 21 декабря, на заседании городского Совета.

Решение об этом принято сегодня, 21 декабря, на 21-м заседании городского Совета. С предложением выступил депутат Эдуард Остапчук.

– Муса Гареев не знал усталости, летал по три-четыре раза в день на штурмовку вражеских отступающих колонн, уничтожал с бреющего полета живую силу и технику противника. Нам многому стоит у него поучиться, нужно знать имена героев и передавать подрастающему поколению, – считает Остапчук.

Благоустройство бульвара Славы было выполнено в этом году. Обновление территории власти приурочили к 450-летию башкирской столицы.