В Башкирии застолье закончилось поножовщиной

Фото: Рустем АХУНОВ

В Благоварском районе Башкирии застолье закончилось поножовщиной. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно предварительным данным, двое приятелей отмечали с алкоголем встречу в доме 26-летнего подозреваемого. В ходе беседы хозяин жилища вспомнил, что между ним их общим случилась драка. Мужчины решили пригласить его к себе, чтобы уладить конфликт. Однако посиделка закончилась ссорой, в ходе которой подозреваемый взялся за нож и ударил им несколько раз в живот своего 35-летнего приятеля.

– Испугавшись за жизнь раненного, мужчины самостоятельно доставили его в медицинское учреждение, – сообщило МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник находится под домашним арестом, а потерпевший – под наблюдением медиков.