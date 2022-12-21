«Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру» 1:5 в домашнем матче КХЛ

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Сегодня, 21 декабря, «Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 1:5 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Кэмерон Ли (8-я и 36-я минуты), Артур Гиздатуллин (34-я), Александр Шаров (39-я) и Ярослав Лихачев (59-я). Единственный гол в ворота хабаровчанам забил восьмой минуте Иван Дроздов.

Для «СЮ» это поражение стало вторым подряд: позавчера, 19 декабря, уфимцы проиграли «Авангарду» со счетом 1:2.

«Салават Юлаев» с 50 очками в настоящее время занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч уфимцев состоится в эту пятницу – 23 декабря, команда сыграет с владивостокским «Адмиралом».