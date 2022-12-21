Из Уфы на СВО отправилось два гуманитарных конвоя

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Сегодня, 21 декабря, из Уфы в зону специальной военной операции добровольческим батальонам было отправлено два гуманитарных конвоя. Об этом на своей личной странице в социальных сетях заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов.

Всего бойцам было отправлено 37 единиц техники. В состав колонн вошли автомобили Урал, ЗИЛ, УАЗ, Нива, очки противоосколочные, тепловизоры, рации, фонарики, генераторы, буржуйки, строительные материалы и инструменты. Помимо этого, военные получат одеяла, шерстяные носки, газовые плиты и тепловентиляторы, а также продукты питания и медицинские препараты.

По словам вице-премьера, оба конвоя были организованы благодаря логистическому центру, который, отмечает Сагитов, внимательно изучает все заявки от военнослужащих об имуществе, которое необходимо бойцам на СВО.