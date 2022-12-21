В Госдуме не поддержали предложение депутатов Башкирии по отстрелу бездомных собак

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В Государственной думе не поддержали предложение депутатов Башкирии по отстрелу бездомных собак. Об этом рассказала «Российская газета».

Депутаты Курултая республики предлагали законопроект, разрешающий отстрел бездомных собак. По словам парламентариев, они наносят вред дикой природе. С 2020 года, по данным Госсобрания, из-за стай диких собаки погибли 38 косуль и два лося, также нападениям агрессивных животных подвергались домашняя птица и мелкий рогатый скот.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что у подобных инициатив нет никаких перспектив.