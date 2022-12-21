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В Башкирии за сутки выявили 273 случая заражения COVID-19. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С 2020 года носителям коронавируса стало 340 335 жителей республики. В настоящее время в ковид-госпиталях Башкирии находится 207 пациентов, среди которых 145 человек являются лицами старше 60 лет. 1 943 инфицированных проходят лечение от COVID-19 у себя дома. Среди них 583 являются пожилыми людьми.

Удалось одолеть опасную болезнь с самого начала пандемии 332 236 пациентам, за последние сутки – 145.

В Башкирии продолжается прививочная кампания от коронавируса. Первый компонент вакцины за минувшие 24 часа получили 2 472 человека (всего – 3 512 410), второй – 2 551 (3 327 480).