Жители Башкирии стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам

По данным МегаФона, наиболее востребованы в Башкирии системы и модули для контроля энергопотребления, охраны дома, работы шлагбаумов и ворот, а также «умные» сигнализации в автомобилях. Жители региона активно управляют приборами через мобильные приложения или СМС-команды — в среднем на терминалы их поступает 45 тысяч в месяц. Этого хватит, чтобы скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».

«Благодаря сим-картам техника “слушается” владельцев независимо от расстояния и делает жизнь заметно комфортнее. Многие жители региона уже оценили плюсы “умных” решений: с начала года устройства наших абонентов передали через интернет 137 терабайт данных — вес 600 фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Цифра на 85% выше, чем за тот же период годом ранее», — комментирует директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Стабильная мобильная связь является важным условием для работы «умных» систем на территории республики. Для постоянного взаимодействия устройств оператор улучшает качество связи и расширяет покрытие в городах и малых населенных пунктах. Только в 2022 году инженеры МегаФона построили и модернизировали телеком-объекты в 36 районах Башкирии.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного» дома до 2023 года составят около 30%.