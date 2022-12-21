В Башкирии прогнозируют морозы до -30 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 22 декабря, в Башкирии прогнозируют снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовали специалисты регионального МЧС.

Жителям республики следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем в некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет южный, юго-восточный ночью один-шесть метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся крайне холодной, столбики термометров опустятся до -20, -25°, при пояснениях – до -30°. Днем будет теплее – -7,-12°.

Также метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы.