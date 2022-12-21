В Башкирии задержали пытавшегося сбежать из тубдиспансера заключенного

В башкирском городе Салавате задержали заключенного, который сбежал из туберкулезного диспансера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В башкирском городе Салавате задержали заключенного, который пытался сбежать из туберкулезного диспансера. Об этом со ссылкой на собственный источник 21 декабря сообщил «Башинформ».

Осужденный отбывал наказание за кражу в колонии-поселении. В какой-то момент его перевели в туберкулезный диспансер. Прошлой ночью он предпринял попытку к бегству, но у него ничего не вышло.

Задержание заключенного «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе ФСИН. Там рассказали, что мужчину поймали на территории больницы. Теперь ему, вероятнее всего, увеличат срок пребывания в колонии.