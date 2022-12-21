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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:19

Работа четырех трамвайных маршрутов в Уфе приостанавливалась из-за ледяного дождя

Пути и контактные провода сковало льдом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 20 декабря приостанавливалась работа сразу четырех трамвайных маршрутов: №1, 8, 16 и 18

В Уфе 20 декабря приостанавливалась работа сразу четырех трамвайных маршрутов: №1, 8, 16 и 18

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Уфе 20 декабря приостанавливалась работа сразу четырех трамвайных маршрутов: №1, 8, 16 и 18. Как пояснили «КП-Уфа» в мэрии, это произошло из-за ледяного дождя и резкого понижения температуры: пути и контактные провода сковало льдом.

По состоянию на 21 декабря рейсы №1, 16 и 18 полностью восстановлены – это можно увидеть на сервисе Яндекс. Карты. Маршрут №8 пока осуществляется от парка имени Калинина до разворотного кольца Гастелло (сегодня движение планируется возобновить до остановки «улица Космонавтов»).

– Работниками службы пути продолжаются работы до полной ликвидации последствий ледяного дождя, – передали в администрации.

Там подчеркнули, что трамвайные маршруты в южной части города работают в прежнем режиме.