Аэропорт Уфы 21 декабря обслужит 4-миллионного пассажира

фото: vk.com // Радий Хабиров

Аэропорт Уфы 21 декабря первый в Приволжском федеральном округе обслужит 4-миллионного пассажира. Воздушная гавань достигнет такого показателя второй раз в истории и на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– До конца года время еще есть, поэтому в 2022-м ждём и абсолютного рекорда по количеству обслуженных пассажиров, – отметил руководитель региона.

По словам Хабирова, самыми востребованными в аэропорту Уфы направлениями стали Москва, Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск. В текущем году были открыты авиарейсы в Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань, Нарьян-Мар, Астану, Актау, Алматы и Наманган. Также власти Башкирии ведут переговоры о запуске полетов в Самарканд, Минск и Тель-Авив.