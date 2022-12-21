Мэрия Уфы: к 2025 году зарплата в средних и крупных предприятиях превысит 77 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата в средних и крупных предприятиях Уфы к 2025 году составит 71,1 тыс. рублей Фото: Анастасия Осипова

Среднемесячная зарплата в средних и крупных предприятиях Уфы к 2025 году составит 71,1 тыс. рублей. Такой прогноз на заседании Горсовета 21 декабря озвучил заместитель главы местной администрации по предпринимательству и экономике Дамир Галиуллин.

– По крупных и средним предприятиям и организациям за январь-сентябрь 2022 года среднемесячная зарплата возросла на 11,4% и составила 62,3 тыс. рублей. Размер зарплаты к концу 2022 году составит почти 63 тыс. рублей, – рассказал чиновник.

В последующие годы прогнозируется рост зарплат в пределах 5-9%: в 2023 году – 67,3 тыс. рублей, в 2024 – 72 тыс. и в 2025 – 77,1 тыс.

Напомним, в декабре Башстат рассказал, что средняя зарплата в Башкирии по итогам девяти месяцев 2022 года составила 48,6 тыс. рублей.