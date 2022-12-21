При пожаре в жилом доме в Уфе сотрудники МЧС спасли 16 человек

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме на улице Вологодской в Уфе сотрудники МЧС спасли 16 человек, в том числе одного ребенка. Инцидент произошел во вторник вечером, 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

Пожар случился в двухкомнатной квартире на шестом этаже. В результате возгорания пострадали два человека: 79-летний мужчина (его доставили в городскую клиническую больницу №18) и 76-летняя женщина (после осмотра медиками отказалась от госпитализации).

Пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса после прибытия. В причинах и обстоятельствах происшествия разбирается дознаватель МЧС.