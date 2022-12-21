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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:14

С начала 2022 года в Башкирии выявили девять федеральных и 28 региональных фейков

Большая их часть была связана с темой специальной военной операции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала текущего года телеграм-канал «Война с фейками. Башкортостан» выявил девять федеральных и 28 региональных фейков

С начала текущего года телеграм-канал «Война с фейками. Башкортостан» выявил девять федеральных и 28 региональных фейков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала текущего года телеграм-канал «Война с фейками. Башкортостан» выявил девять федеральных и 28 региональных фейков. Об этом 21 декабря сообщил «Башинформ».

Зам руководителя проекта Центра управления республикой Дмитрий Черенков отметил, что большая часть «вбросов» была связана с темой специальной военной операции. В пример он привел названную фейковой информацию о том, что житель Уфы после окончания призыва по частичной мобилизации получил повестку в военкомат.