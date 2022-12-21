В Башкирии при встречном ДТП с грузовиком МАЗ погиб пассажир ВАЗ-2114

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 21 декабря, в Краснокамском районе Башкирии при ДТП с легковушкой и грузовиком погиб пассажир. Об этом сообщил региональная ГИБДД.

Авария произошла в одиннадцатом часу утра. На 58 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск столкнулись встречные ВАЗ-2114 и грузовик МАЗ. После удара легковой автомобиль выбросило за пределы проезжей части: его пассажир скончался до приезда скорой помощи, а водитель был госпитализирован.

фото: ГИБДД РБ

– На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, – передали в дорожной полиции.

Начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов предупредил водителей об ухудшении погодных условий: снегопаде и гололеде на проезжей части. Главный гаишник республики призвал автомобилистов не превышать скорость, соблюдать дистанцию, пристегиваться и быть предельно внимательными.