В Башкирии водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил сидевшую на дороге женщину

фото: ГИБДД РБ

В Баймакском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил женщину, которая сидела на дороге. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло незадолго до полуночи 20 декабря. На 21-м километре автодороги Юмашево-Верхнетавлыкаево рядом с деревней Чингизово 48-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112 совершил наезд на 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Водитель заявил прибывшим сотрудника дорожной полиции, что погибшая сидела на проезжей части. ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.