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НовостиОбщество21 декабря 2022 5:49

Башкирия ищет инвестора для создания тепличного комплекса за 454,58 млн рублей

На базе предприятия планируется создать 25 рабочих мест
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания тепличного комплекса в городе Кумертау за 454,58 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания тепличного комплекса в городе Кумертау за 454,58 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания тепличного комплекса в городе Кумертау за 454,58 млн рублей. На базе предприятия планируется создать 25 рабочих мест. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

– Организовать тепличное хозяйство предлагается с использованием парового отопления от Кумертауской ТЭЦ. Такая система позволит обеспечить овощами, ягодами и зеленью высокого качества потребителей как в республике, так и за её пределами, – отметил гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

Чиновник добавил, что инвестор, взявшийся за реализацию теплицы, получит господдержку: проект включат в перечень приоритетных, его освободят от налога на имущество организаций, земельный участок под предприятие предоставят в аренду без проведения торгов, а часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования будет субсидирована.