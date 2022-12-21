Башкирия ищет инвестора для создания тепличного комплекса за 454,58 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания тепличного комплекса в городе Кумертау за 454,58 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания тепличного комплекса в городе Кумертау за 454,58 млн рублей. На базе предприятия планируется создать 25 рабочих мест. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

– Организовать тепличное хозяйство предлагается с использованием парового отопления от Кумертауской ТЭЦ. Такая система позволит обеспечить овощами, ягодами и зеленью высокого качества потребителей как в республике, так и за её пределами, – отметил гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

Чиновник добавил, что инвестор, взявшийся за реализацию теплицы, получит господдержку: проект включат в перечень приоритетных, его освободят от налога на имущество организаций, земельный участок под предприятие предоставят в аренду без проведения торгов, а часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования будет субсидирована.